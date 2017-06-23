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Барселона может купить Дембеле следующим летом

Форвард дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле может продолжить карьеру в каталонском клубе.

  • 23.06.2017 11:31
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FOX Sports. Усман Дембеле
© FOX Sports. Усман Дембеле
«Барселона», скорее всего, отложит приобретение форварда дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле. Переход может быть совершен следующим летом.
 
По итогам сезона Дембеле получил награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.
 
В прошлом сезоне на счету Усмана 32 матча в Бундеслиге, в которых он забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

Источник — Mundo Deportivo

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