Барселона может купить Дембеле следующим летом

«Барселона», скорее всего, отложит приобретение форварда дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле. Переход может быть совершен следующим летом.
По итогам сезона Дембеле получил награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.
В прошлом сезоне на счету Усмана 32 матча в Бундеслиге, в которых он забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
Источник — Mundo Deportivo
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