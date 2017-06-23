Динамо на сборе в Австрии сыграет с Габалой

Серега из одного места " Ж " перебрался в другое " Ж " , только в другом...

тобі видніше.. ти як засунув голову в "Ж", так її й не висовував

и сюда залез чтоб нагадить Удивляюсь человеческой природе

А вам то какое дело? Зависть - это большой порок человека.Одни еду в Саудовскую Аравию за бабками...

Да что ж они все такие расписные???Сзади не хватает "Добро пожаловать!!!"