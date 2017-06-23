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Динамо на сборе в Австрии сыграет с Габалой

«Бело-синие» проведут контрольный матч с азербайджанским клубом в рамках австрийского сбора

  • 23.06.2017 11:12
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azerifootball.com. Роман Григорчук
© azerifootball.com. Роман Григорчук
Киевское «Динамо» все-таки проведет контрольный матч с азербайджанской «Габалой», а не с «Карабахом» в рамках австрийского сбора, как и сообщалось ранее. Игра состоится 4 июля в Шваце. Начало в 19:00.
 
Напомним, «Габалу» тренирует украинский специалист Роман Григорчук.

Источник — ФК Динамо Киев

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