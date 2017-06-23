Динамо на сборе в Австрии сыграет с Габалой

Киевское «Динамо» все-таки проведет контрольный матч с азербайджанской «Габалой», а не с «Карабахом» в рамках австрийского сбора, как и сообщалось ранее. Игра состоится 4 июля в Шваце. Начало в 19:00.
Напомним, «Габалу» тренирует украинский специалист Роман Григорчук.
Источник — ФК Динамо Киев
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