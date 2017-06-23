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Александр ЗИНЧЕНКО: «Я был несчастлив в ПСВ»

Полузащитник сборной Украины рассказал о своей карьере в голландском клубе

  • 23.06.2017 11:03
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psv.nl. Александр Зинченко
© psv.nl. Александр Зинченко
Александр Зинченко рассказал про атмосферу в коллективе, игры за молодежную команду и впечатлениями о главном тренере.
 
- Вы сейчас не в первой команде Украины во многом из-за того, что у вас не пошли дела в «ПСВ». Почему так произошло?
- Я был несчастлив в «ПСВ». 8 матчей подряд я даже не попадал в заявку команды. Как может быть футболист счастлив, если он не играет? А в остальном все было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город, футбольные поля – все было на высоком уровне, мне придраться не к чему. То же самое я могу сказать о тренировочном процессе. Но, когда не играешь, все остальное не настолько важно.
 
- Но вы же играли за молодежную команду…
- Да, я тренировался с первой командой «ПСВ», но играл за молодежный состав, потому что подходил им по возрасту. Я сам подходил к тренеру и просился играть, потому что мне нужна была игровая практика. Игровые связи? Мне кажется, что футболисты в таком возрасте должны уже адаптироваться мгновенно к любой команде. Поле ровное, мяч круглый, и каждый знает, что делать  на своей позиции.
 
- Но вам ведь только 20, а вашу карьеру уже можно назвать головокружительной…
- Я бы так не сказал, для меня это не взлет, я надеюсь, что это только начало. Есть же много примеров, когда в молодом возрасте футболисты добивались высоких результатов. Пеле в 17 лет уже выигрывал чемпионат мира, а Месси в 22 года становился обладателем «Золотого мяча».
 
- Какие у вас впечатления от Пепа Гвардиолы?
- У меня очень много приятных впечатлений о нем. Это человек, который всегда ставит перед собой высокие цели, понимает, как к ним идти, и добивается своего. Ему просто нужно дать немножечко времени. Этот сезон был для него больше адаптационный, а дальше – больше.

 

Источник — Комсомольская правда

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