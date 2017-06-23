Александр ЗИНЧЕНКО: «Я был несчастлив в ПСВ»

Александр Зинченко рассказал про атмосферу в коллективе, игры за молодежную команду и впечатлениями о главном тренере.

- Вы сейчас не в первой команде Украины во многом из-за того, что у вас не пошли дела в «ПСВ». Почему так произошло?

- Я был несчастлив в «ПСВ». 8 матчей подряд я даже не попадал в заявку команды. Как может быть футболист счастлив, если он не играет? А в остальном все было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город, футбольные поля – все было на высоком уровне, мне придраться не к чему. То же самое я могу сказать о тренировочном процессе. Но, когда не играешь, все остальное не настолько важно.

- Но вы же играли за молодежную команду…

- Да, я тренировался с первой командой «ПСВ», но играл за молодежный состав, потому что подходил им по возрасту. Я сам подходил к тренеру и просился играть, потому что мне нужна была игровая практика. Игровые связи? Мне кажется, что футболисты в таком возрасте должны уже адаптироваться мгновенно к любой команде. Поле ровное, мяч круглый, и каждый знает, что делать на своей позиции.

- Но вам ведь только 20, а вашу карьеру уже можно назвать головокружительной…

- Я бы так не сказал, для меня это не взлет, я надеюсь, что это только начало. Есть же много примеров, когда в молодом возрасте футболисты добивались высоких результатов. Пеле в 17 лет уже выигрывал чемпионат мира, а Месси в 22 года становился обладателем «Золотого мяча».