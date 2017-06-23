Шахтер запланировал шесть спаррингов на сборах

26 июня «горняки» отправляются на тренировочный сбор в Германию, где сыграют серию контрольных матчей. Три встречи уже подтверждены:
1 июля. 17:30. «Шахтер» – «Бохум» (Германия)
5 июля. 18:30. «Шахтер» – «Хольштайн» (Киль, Германия)
9 июля. 18:00. «Шахтер» – ПАОК (Салоники, Греция)
Также на 29 июня, 3 и 7 июля запланировано еще три поединка. Кто будет соперником чемпиона Украины, станет известно в ближайшие дни. Следите за новостями на shakhtar.com.
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Источник — ФК Шахтер
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