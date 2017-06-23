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КАССАНО: «В этой Серии А я даже в 34 года могу приносить результат»

Форвард-ветеран не собирается завершать карьеру

  • 23.06.2017 10:54
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Антонио Кассано дал интервью Sky Sport.

«Я надеюсь вернуться. За всю жизнь я никогда не тренировался так, как в последнее время. Я мотивирован и заряжен, так что намерен вновь вернуться в тот мир, который делает меня счастливым. Поглядим, что случится. Я думаю, что в этой Серии А я даже в 34 года способен приносить результат, несмотря на то, что год не играл. В чемпионате Италии полно очень переоцененных игроков. Я гораздо сильней их всех.

Вариант с Вероной? Эта команда пыталась подписать меня в январе. Мне она нравится, но на меня претендуют и другие коллективы. Я хочу найти команду сейчас, а не к концу лета. Это не проблема денег, ведь я играю ради удовольствия. Я уже отказывал китайским клубам.

Серия А? Ювентус остается намного впереди всех остальных. Надеюсь, что мой друг Инсинье сможет выиграть Скудетто, но я думаю, что это будет невероятно тяжело. Лоренцо — это тот, кто больше всего доставляет мне удовольствие своими выступлениями в Серии А. Это отличный парень, и десятка в сборной Италии в будущем будет его.

Вариант с Пармой? Я люблю этот город, людей и команду. Но со мной из Пармы пока никто не связывался. Я оставляю свои двери открытыми для этой команды, и я бы отправился в Серию Б только ради Пармы»

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