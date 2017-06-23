Володимир Адамюк може продовжити кар'єру у Вересі

До табору рівненського «Вереса» прибув екс-захисник дніпровського «Дніпра» Володимир Адамюк..
25-річний захисник Володимир Адамюк кар'єру футболіста розпочав на теренах рідної Івано-Франківщини. Виступав за команди СДЮШОР (Калуш), ФК «Калуш» (Калуш), ФК «Тужилів» (Тужилів) і «Кроно-Карпати» (Брошнів-Осада). В турнірах чемпіонату і кубка Івано-Франківської області сезону 2012 року провів 32 матчі і забив 7 м'ячів. На професійному рівні виступає з 2013 року. Захищав кольори »Кримтеплиці» із Молодіжного, кам'янської «Сталі» та дніпровського «Дніпра».
Источник — Галичина Спортивна
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