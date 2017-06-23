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Сантос пожалуется ФИФА на Барселону из-за переговоров клуба с Лимой

Бразильский клуб разъяренный тем, что каталонцы ведут переговоры с их звездой

  • 23.06.2017 10:48
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ФК Сантос. Лукас Лима
© ФК Сантос. Лукас Лима
Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала условия личного контракта с Лимой. В январе 2018 года футболист на правах свободного агента должен переехать в каталонский клуб.
 
Однако по правилам ФИФА «Барселона» могла начинать переговоры с игроком только за полгода до того, как контракт Лимы с «Сантосом» закончится, то есть с 1 июля 2017 года. Теперь бразильский клуб хочет подать жалобу в ФИФА по этому инциденту. 

Источник — Globo

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