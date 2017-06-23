Сантос пожалуется ФИФА на Барселону из-за переговоров клуба с Лимой

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала условия личного контракта с Лимой. В январе 2018 года футболист на правах свободного агента должен переехать в каталонский клуб.
Однако по правилам ФИФА «Барселона» могла начинать переговоры с игроком только за полгода до того, как контракт Лимы с «Сантосом» закончится, то есть с 1 июля 2017 года. Теперь бразильский клуб хочет подать жалобу в ФИФА по этому инциденту.
Источник — Globo
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