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Бавария готова заплатить 50 млн евро за Карраско

Хавбек «Атлетико» может переехать в Германию

  • 23.06.2017 10:28
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Reuters. Янник Феррейра Карраско
© Reuters. Янник Феррейра Карраско
Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско может оказаться в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб готов выложить за 23-летнего игрока сборной Бельгии 50 млн евро.
 
В услугах футболиста заинтересован лично тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти. Несмотря на то, что у Карраско контракт с «Атлетико» до июня 2022-го, он надеется все же переманить бельгийца в Германию.
 
Напомним, в минувшем сезоне Янник отыграл за «матрасников» 53 матча, в которых забил 14 мячей.

Источник — L`Equipe

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