Бавария готова заплатить 50 млн евро за Карраско

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско может оказаться в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб готов выложить за 23-летнего игрока сборной Бельгии 50 млн евро.

В услугах футболиста заинтересован лично тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти. Несмотря на то, что у Карраско контракт с «Атлетико» до июня 2022-го, он надеется все же переманить бельгийца в Германию.

Напомним, в минувшем сезоне Янник отыграл за «матрасников» 53 матча, в которых забил 14 мячей.