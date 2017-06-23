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Виталий Комарницкий завершил карьеру

«Гелиос» лишился опытного защитника

  • 23.06.2017 10:10
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35-летний Виталий Комарницкий ряды «солнечных» пополнил в сентябре 2012 года. Всего за «красно-черных» Виталий Комарницкий провел 101 матч, мячей не забивал.

До перехода в «Гелиос» он защищал цвета команд «Фортуна» Шаргород, «Нива» Винница, «Хапоэль» Петах-Тиква, «Маккаби» Кирьят-Ата, «Хапоэль» Ришон-ле-Цион, «Днепр», «Металлист» , «Арсенал» Харьков, ФК «Харьков», «Кривбасс» и «Закарпатье» Ужгород.

Виталий выступал за сборные Украины U-19 (1999-2001, 23 матча, 1 забитый мяч) и U-21 (2003, 9 матчей). Он является серебряным призером чемпионата Европы U-18 (2000).

Источник — ФК Гелиос

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