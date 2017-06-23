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ХАЦКЕВИЧ: «Должны быть готовы к уходу Виды и Ярмоленко»

Тренер «Динамо» - о трансферных слухах вокруг своих игроков

  • 23.06.2017 10:08
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич дал комментарий относительного будущего в команде Домагоя Виды и Андрея Ярмоленко:

«У нас ведется селекционная работа, мы определили позиции, которые нужно усилить. Мы готовы к тому, что кто-то покинет команду.

На данный момент Ярмоленко еще игрок «Динамо». Мы держим в голове не только его возможный уход, но и Виды, например. Мы должны быть готовы к тому, что парни в любой момент могут нас покинуть.

Ярмоленко — определяющий футболист для «Динамо». Вида — также определяющий игрок. Они лидеры на своих позициях, лидеры на поле, лидеры в быту.

Конечно, я буду только двумя руками «за», чтобы футболисты такого уровня остались в команде. Но если будут предложения, то они смогут уйти», - заявил Хацкевич в интервью FootballHub.

Источник — Footballhubua

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