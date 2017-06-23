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Динамо интересуется капитаном молодежной сборной Польши

Томаш Кендзера попал в сферу интересов ряда европейских клубов

  • 23.06.2017 10:02
  • 453 просмотров
  • 1 комментария
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Przeglad Sportowy
© Przeglad Sportowy

Польская пресса, в частности издание Przeglad Sportowy, сообщает об интересе киевского «Динамо» к защитнику «Леха» Томашу Кендзере.

Капитан молодежной сборной Польши заинтересовал также и «Монако» с «Лацио». Ориентировочную стоимость трансфера оценивают в 2 миллиона евро.

Напомним, что ранее из «Леха» в «Динамо» перешли Лукаш Теодорчик и Тамаш Кадар.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    nordik1980
    online
      nordik1980, 23.06.2017 10:20
    0
    а за що жиди його куплять, якщо без кредиту не можуть виплачувати зарплату?
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