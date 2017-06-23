Динамо интересуется капитаном молодежной сборной Польши

Польская пресса, в частности издание Przeglad Sportowy, сообщает об интересе киевского «Динамо» к защитнику «Леха» Томашу Кендзере.
Капитан молодежной сборной Польши заинтересовал также и «Монако» с «Лацио». Ориентировочную стоимость трансфера оценивают в 2 миллиона евро.
Напомним, что ранее из «Леха» в «Динамо» перешли Лукаш Теодорчик и Тамаш Кадар.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.