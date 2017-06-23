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Сергей РЕБРОВ: «Я четко понимаю, куда отправляюсь»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал свое назначение тренером «Аль-Ахли»

  • 23.06.2017 09:38
  • 1001 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Бывший наставник «Динамо», накануне подписавший предварительный двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Ахли», рассказал о том, как возник этот экзотический вариант, почему он решил прервать спустя три недели творческий отпуск, кто войдет в его тренерский штаб и с кем, прежде чем приступить к работе, хотел бы посоветоваться

- Мало кто ожидал, что вы всего-то за три недели определитесь с новым местом работы, однако еще большим сюрпризом для многих стал ваш экзотический выбор. Чем привлек саудовский вариант?
- Прежде всего, желанием руководства клуба пригласить именно меня. Вы помните: последний сезон в «Динамо» оказался настолько большой нагрузкой, что я прямо говорил по его окончании о необходимости взять паузу и провести какое-то время с семьей. Но не только настойчивость президента «Аль-Ахли» заставила сократить перерыв до минимума - подкупили стоящие перед командой высокие задачи, ее потенциал и амбиции.

Я был амбициозным игроком - и таким же стал тренером. Мне не принципиально, Европа или Азия - важно, что представляет собою команда и к чему стремится. А она пробилась в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов и теперь нацелена на большее.

- Знаю, что на Аравийском полуострове прочны связи агента Шандора Варги, в свое время устроившего ваш переход в «Тоттенхэм». Варга содействовал и новому шагу в карьере?
- Сначала были другие люди, позвонившие и предложившие этот вариант - Шандор о нем даже не догадывался. Но когда речь зашла уже о переговорах, я попросил Варгу, которого знаю много лет и с которым не возникало за это время никаких разногласий, помочь - тем более, что он не просто знаком с этим регионом, а сам какое-то время жил в Джидде.

***

- Судя по тому, что официальный твиттер «Аль-Ахли» сопроводил информацию о вашем назначении не фотографией с подписания контракта, а коллажем, где вы в пальто, шарфе, но с прифотошопленной эмблемой нового клуба на груди, город, где предстоит работать, вам пока посетить не довелось…
- В Джидде я действительно пока не был - с президентом клуба мы встретились, обсудили формальности и подписали предварительный контракт на нейтральной территории. Но тут важно понимать, что тренерское соглашение отличается от контракта футболиста. Прежде чем наставник приступит к работе, ему могут выдавать разные авансы, вспоминать, каким он был игроком и чего добился как тренер с другими командами, однако судить будут уже по результатам, показанным с новым коллективом.

Слышать все сказанное на данном этапе, приятно, спору нет - но следует подготовиться к серьезной работе. У меня, повторюсь, была возможность изучить потенциал команды, и я пришел к выводу, что она может развиваться и играть еще лучше.

- Варга, наверное, рассказывал вам о климате, в котором придется работать. Осадки в Джидде бывают только зимой, а работать вы начнете в июле, в самый пик жары и при высокой влажности.
- На самом деле, мы проведем в июльской Джидде всего несколько дней - и практически сразу отправимся на месяц на сбор в Австрию. Чемпионат начинается 10 августа, встреча Лиги чемпионов предстоит 22-го. Что касается жары, то для тренера это дело десятое - дискомфорт здешний климат вызывает прежде всего у игроков. Моя же задача, как вы понимаете, не бегать по полю, а помочь футболистам почувствовать себя увереннее и добиться результата.

***

- Но люди в любом случае по-разному переносят аравийский пустынный климат. Вам он по плечу?
- Препятствием для меня он точно не станет. В бытность футболистом я, как и многие, жару не любил, но сейчас, считаю необходимым подчеркнуть, меньше всего задумывался о климате. Перспектива моего роста как тренера и роста команды в целом - вот что было для меня в приоритете! Что будет дальше - одному Богу ведомо, но этот проект показался мне интересным, и я согласился в нем участвовать.

- Вашими помощниками в «Аль-Ахли» действительно станут испанцы, с которыми вы работали в «Динамо»?
- В мой тренерский штаб войдут Висенте Гомес и Хесус Пинедо, а также Эду, работавший в «Рубине» с молодежными командами, а позднее - помогавший Александру Хацкевичу в сборной Белоруссии.

- Вы стали уже вторым динамовским тренером, решившим работать в этом регионе, после Лобановского. Вам Валерий Васильевич никогда не рассказывал об этом регионе и каких-то его особенностях?
- Когда я играл под его руководством, у меня и мысли не было спросить о таких вещах. (Улыбается). Лобановский держал с футболистами понятную дистанцию, а истории из своей практики мог рассказать разве что всей команде. Делиться же воспоминаниями с кем-то индивидуально ему было несвойственно.

Я понимаю, к чему вы ведете: мне придется работать в немного непривычной среде. Но вместе с тем я четко понимаю, куда отправляюсь, какие задачи будут поставлены передо мной и какая ответственность возложена. Но я не боюсь: тренер должен рисковать, если действительно хочет чего-то добиться.

***

- Вас не смущает тренерская текучка в «Аль-Ахли» - тринадцать тренеров за десять лет, включая не последних в вашем профессиональном цехе людей Витора Перейру, Тронда Сольеда, Луиса Фелипе Сколари, Теле Сантану и вашего предшественника в этом клубе Кристиана Гросса?
- А подобную статистику по «Динамо» вы мне не приведете? Сколько там тренеров было за тот же период?

- Навскидку мне кажется, что меньше…
- Поверьте, я не выбираю клуб и не оцениваю свои перспективы в нем по былой текучке кадров. Выбор основываю на собственном потенциале и потенциале команды. И кстати: последний тренер работал с «Аль-Ахли» три года. Работал успешно, и сейчас я хотел бы поговорить с ним - и расспросить про индивидуальные способности каждого футболиста. Точно так же я поделился информацией с возглавившим недавно «Динамо» Хацкевичем.

- Вы, кажется, так и не пересеклись с тренером Гроссом в «Тоттенхэме»?
- Мы разминулись на какое-то незначительное время.

- Вы упомянули о беседе с Хацкевичем. Он сказал в интервью, будто посоветовал вам выбраться на рыбалку, на которую не хватало времени при каждодневной тренерской работе, вы позже сказали, что, наверное, Александр Николаевич пошутил, и разговор, конечно же, был о более серьезных вещах. О каких - поделитесь хотя бы тезисно?
- Не поделюсь. (Смеется). Если уж Хацкевич не захотел об этом рассказывать и перевел вопрос в шутку, мне уж тем более не пристало вдаваться в детали. Надеюсь, беседа эта была для него полезной, а какие выводы он сделает - зависит уже от него самого. Я же пожелал новому наставнику «Динамо» удачи, ведь, несмотря на то, что контракт мой закончился, я остаюсь преданным болельщиком команды…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    wezom07
      wezom07, 23.06.2017 09:48
    0
    ай да троляка Станиславович: - А подобную статистику по «Динамо» вы мне не приведете? Сколько там тренеров было за тот же период?
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 23.06.2017 10:17
    0
    2,5 ляма есть все таки 2,5 ляма
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