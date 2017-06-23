Барселона согласовала условия личного контракта с Лимой

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Итоги сезона УПЛ. Символическая сборная 10:17 — Artyom_I Да. Очень надёжно отстоял в тех матчах, в которых принимал участие.

Алексей Лэнь, миллионы долларов и Евробаскет 10:17 — Anton Gorovenko У Мемфіса всього 6,5 лямів, якщо відпустять взагалі всіх, кого тільки можна. Треба воно Леню за т... 10:12 — Anton Gorovenko Думаю, 10 відхватить легенько, навіть з прицілом на те, що сказ у генменеджерів уже зкінчиться (щ...