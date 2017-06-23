Барселона согласовала условия личного контракта с Лимой

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Сантоса» Лукасом Лимой.
У хавбека зимой заканчивается контракт с бразильским клубом, поэтому каталонцам Лима достанется совершенно бесплатно.
Как сообщает испанская пресса, игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Также Лиму ждет бонус за подписание – пять миллионов евро.
26-летний полузащитник сыграл 14 матчей за сборную Бразилии, забил два гола.
Источник — Sport.ua
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