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Сток Сити пытается сохранить Шакири

Вингеру предоставят новый шанс

  • 23.06.2017 08:14
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Президент «Стоука» Питер Коатс заявил, что его клуб «не планирует» продавать вингера Джердана Шакири этим летом. За два сезона у «гончаров» Шакири лишь проблесками демонстрировал свой талант. Игре Джердана явно не хватает стабильности, вдобавок он перенес целый ряд травм.

Согласно слухам в итальянской прессе, 25-летний швейцарец привлек внимание «Ромы», которая вынуждена искать замену переходящему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху. Однако расставание с Шакири не входит в планы «Стоука».

«Нет, в этих слухах нет никакой правды. Кроме того, мы не планируем продавать его. Кажется, что он очень хорошо освоился здесь, а ближе к окончанию сезона он вернулся в строй и показывал хороший футбол».

«Нам комфортно друг с другом, и мы надеемся, что следующий сезон сложится хорошо для него», — сообщил Коатс Stoke Sentinel.

Источник — Fapl.ru

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