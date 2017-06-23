Сток Сити пытается сохранить Шакири

Президент «Стоука» Питер Коатс заявил, что его клуб «не планирует» продавать вингера Джердана Шакири этим летом. За два сезона у «гончаров» Шакири лишь проблесками демонстрировал свой талант. Игре Джердана явно не хватает стабильности, вдобавок он перенес целый ряд травм.

Согласно слухам в итальянской прессе, 25-летний швейцарец привлек внимание «Ромы», которая вынуждена искать замену переходящему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху. Однако расставание с Шакири не входит в планы «Стоука».

«Нет, в этих слухах нет никакой правды. Кроме того, мы не планируем продавать его. Кажется, что он очень хорошо освоился здесь, а ближе к окончанию сезона он вернулся в строй и показывал хороший футбол».

«Нам комфортно друг с другом, и мы надеемся, что следующий сезон сложится хорошо для него», — сообщил Коатс Stoke Sentinel.