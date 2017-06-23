Нефтяник и Днепр-1 проведут спарринг

22-го июня «Нефтяник» начал свой первый учебно-тренировочный сбор по подготовке к новому чемпионату.
Эти сборы «Нефтяник» проведет в Ахтырке.
В рамках этого сбора будет проведено четыре контрольных матча, где будет уделяться особое внимание к потенциальным новичкам команды.
27.06 «Нефтяник» проведет контрольный матч с командой «Днепр СК-1»,
03.07 состоится встреча с харьковским «Гелиосом»,
05.07 «Нефтяник» встретится с донецким «Олимпиком» и в завершение сбора
08.07 запланирован контрольный матч с ФК «Полтава».
Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть
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