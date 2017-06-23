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Нефтяник и Днепр-1 проведут спарринг

Ахтырский клуб огласил программу подготовки к новому сезону

  • 23.06.2017 07:56
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22-го июня «Нефтяник» начал свой первый учебно-тренировочный сбор по подготовке к новому чемпионату.

Эти сборы «Нефтяник» проведет в Ахтырке.

В рамках этого сбора будет проведено четыре контрольных матча, где будет уделяться особое внимание к потенциальным новичкам команды.

27.06 «Нефтяник» проведет контрольный матч с командой «Днепр СК-1»,

03.07 состоится встреча с харьковским «Гелиосом»,

05.07 «Нефтяник» встретится с донецким «Олимпиком» и в завершение сбора

08.07 запланирован контрольный матч с ФК «Полтава».

Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть

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