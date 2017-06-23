ОФИЦИАЛЬНО: Мохамед Салах — игрок Ливерпуля

«Ливерпуль» официально подтвердил приобретение вингера «Ромы» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Сделка оценивается в рекордные для мерсисайдского клуба 39 миллионов фунтов, включая бонусы.Достоверно известно, что «красные» интересовались Салахом еще три года назад, но тогда Мохамед решил отправиться в «Челси», где себя никак не проявил и отметился только шестью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.

Зато Салах блестяще провел минувший сезон, забив 15 голов в 31 матче за «Рому», чем привлек внимание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и теперь получит второй шанс в английском футболе.

Пройдя медицинское обследование в Мелвуде, 25-летний египтянин заключил с «красными» долгосрочный контракт и получил футболку с 11-м номером, который прежде принадлежал Роберто Фирмино.

«Я в восторге от того, что оказался здесь. Я очень счастлив. Я буду выкладываться на 100 процентов ради клуба. Я действительно хочу побеждать с этим клубом».

«У нас замечательная команда и очень хорошие игроки. Я смотрел матчи «Ливерпуля» в прошлом году, и каждый выкладывался на 100 процентов для достижения победы».

«Каждый может видеть, как старается тренер. Надеюсь, что мы вместе сможем выиграть что-нибудь для клуба, болельщиков и нас самих», — сообщил Салах.