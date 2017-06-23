Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Мохамед Салах — игрок Ливерпуля

Мерсисайдцы приобрели египетского вингера «Ромы»

  • 23.06.2017 07:36
  • 576 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ливерпуль
© ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» официально подтвердил приобретение вингера «Ромы» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Сделка оценивается в рекордные для мерсисайдского клуба 39 миллионов фунтов, включая бонусы.Достоверно известно, что «красные» интересовались Салахом еще три года назад, но тогда Мохамед решил отправиться в «Челси», где себя никак не проявил и отметился только шестью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.

Зато Салах блестяще провел минувший сезон, забив 15 голов в 31 матче за «Рому», чем привлек внимание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и теперь получит второй шанс в английском футболе.

Пройдя медицинское обследование в Мелвуде, 25-летний египтянин заключил с «красными» долгосрочный контракт и получил футболку с 11-м номером, который прежде принадлежал Роберто Фирмино.

«Я в восторге от того, что оказался здесь. Я очень счастлив. Я буду выкладываться на 100 процентов ради клуба. Я действительно хочу побеждать с этим клубом».

«У нас замечательная команда и очень хорошие игроки. Я смотрел матчи «Ливерпуля» в прошлом году, и каждый выкладывался на 100 процентов для достижения победы».

«Каждый может видеть, как старается тренер. Надеюсь, что мы вместе сможем выиграть что-нибудь для клуба, болельщиков и нас самих», — сообщил Салах.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.