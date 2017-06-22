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Германия — Чили — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Германия — Чили

  • 22.06.2017 23:49
  • 323 просмотров
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Метки
dfb.de. Германия — Чили
© dfb.de. Германия — Чили

В поединке Кубка Конфедераций между сборными  Германии и Чили была зафиксирована ничья (1:1):

Источник — Sport.ua

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