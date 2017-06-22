Я бы тебе дал подробное видео обстрела,да боюсь опять меня забанят на пару дней.

kung_vv, 23.06.2017 00:38----------------------------------Ну ты и даёшь Шо (Чо), не знаешь, ч...

Не переживай ты так,недотурнир скоро закончится,в следующем году будет тот самый турнир,желаю вид...

И всех нормальных фанов футбола тоже жду в Москве,выпьем пива,повеселимся,по поём песни!Классно б...

Ребята если я кого-то обидел- извините, смотрите на здоровье и наслаждайтесь.Но для меня это все ...

Бой? Это очень громко сказано!Конечно смотреть не буду, в новостях почитаю, ну на крайняк посмотр...