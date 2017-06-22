Гришко пропустил тренировку Олимпика. СКА ждет украинца?

Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко пропустил сегодняшнюю тренировку донецкого клуба.

Учитывая слухи, которые появлялись вокруг персоны игрока «Олимпика», то можно предположить, что Гришко все же продолжит карьеру в российском клубе СКА Хабаровск.

Гришко стал игроком «Олимпика» в 2011-м году, а до этого семь сезонов отыграл за «Черноморец».