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Гришко пропустил тренировку Олимпика. СКА ждет украинца?

Капитан «Олимпика» близок к переходу в российский клуб

  • 22.06.2017 23:13
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Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко пропустил сегодняшнюю тренировку донецкого клуба.

Учитывая слухи, которые появлялись вокруг персоны игрока «Олимпика», то можно предположить, что Гришко все же продолжит карьеру в российском клубе СКА Хабаровск.

Гришко стал игроком «Олимпика» в 2011-м году, а до этого семь сезонов отыграл за «Черноморец».

Источник — Sport.ua

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