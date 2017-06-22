Заря просматривает камерунца

Луганская команда на сборах в Запорожье продолжает просматривать потенциальных новичков.
Как стало известно, в команде находится потенциальный новичок, который уже успел провести два дня в лагере «чёрно-белых» на тренировочном сборе в Запорожье. Речь идет о нападающем Ибрагиме Мунире.
Последним клубом игрока была команда «Уманьферммаш» Умань (Черкасская область). В прошедшем сезоне Ибрагим Мунир провёл в составе своей команды 17 матчей и забил 13 мячей.
Ибрагим Мунир (Ibrahim Mounir)
Родился 15 февраля 1997 года
Страна: Камерун
Амплуа: нападающий
Источник — Фан-сайт луганской Зари
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