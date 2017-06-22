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Заря просматривает камерунца

Луганчане в поисках усиления под Лигу Европы

  • 22.06.2017 23:08
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Луганская команда на сборах в Запорожье продолжает просматривать потенциальных новичков.

Как стало известно, в команде находится потенциальный новичок, который уже успел провести два дня в лагере «чёрно-белых» на тренировочном сборе в Запорожье. Речь идет о нападающем Ибрагиме Мунире.

Последним клубом игрока была команда «Уманьферммаш» Умань (Черкасская область). В прошедшем сезоне Ибрагим Мунир провёл в составе своей команды 17 матчей и забил 13 мячей.

Ибрагим Мунир (Ibrahim Mounir)
Родился 15 февраля 1997 года
Страна: Камерун
Амплуа: нападающий

Источник — Фан-сайт луганской Зари

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