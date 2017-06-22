Кубок Конфедераций. Германия и Чили сильнейшего не выявили

Любой исход этого поединка становился значимым с исторической точки зрения. Победа сборной Германии была бы сотой в карьере Йоахима Лёва у руля Бундестим — ни один из его предшественников и близко не подобрался к такому потрясающему результату. Ничья была бы первой в истории встреч этих команд: в семи предыдущих матчах были зафиксированы 5 побед немцев и 2 — чилийцев. Ну а победа сборной Чили, дебютанта Кубков Конфедераций, выводила команду Хуана Антонио Пицци в полуфинал турнира — разумеется, тоже впервые в истории. Кроме того, по разные стороны баррикады оказались сразу несколько одноклубников, причем все они вышли со старта. Это игроки лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи и Алексис Санчес, а также мюнхенской «Баварии» Йосуа Киммих и Артуро Видаль. В общем, встреча обещала стать интересной и непредсказуемой.
Чемпионы Южной Америки с первых же минут предложили высокий темп. И это при том, что у них все 11 игроков стартового состава родились в 80-х годах прошлого века. Для сравнения: у немцев таковым был только один футболист — Ларс Штиндль. Как показал первый тайм и весь матч, опыт бьет молодость. Но обо всём по порядку. Первый рекорд был переписан уже на 6-й минуте встречи. Прессинг чилийцев привел к ошибке Мустафи, одного из трех чемпионов мира, которых Лёв привез в Россию. Артуро Видаль, которого явно сбивали, сумел отдать пас в штрафную, и Алексис Санчес в борьбе с защитником пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку. Санчес, деливший лавры лучшего бомбардира в истории сборной Чили с Марсело Саласом (по 37 мячей), стал в этом споре первым. Подопечные Пицци не сбавляли оборотов и вскоре могли сделать положение немцев аховым, однако после классного выстрела Эдуардо Варгаса вратарю Бундестим на выручка пришла штанга.
Только ближе к концу тайма чемпионы мира пришли в себя. И провели показательную контратаку. Эмре Джан выдал пас на фланг, Йонас Хектор выполнил подачу во вратарскую, и Штиндль в касание замкнул передачу — 1:1. Во второй половине встречи команды действовали куда более осторожнее. Немцы перестали терять мяч вблизи собственной штрафной, а их соперники предпочитали играть наверняка. Что еще интересно: Лёв так и не произвел ни одной замены. Наставник Бундестим ищет какие-то свои схемы и не боится экспериментировать. Да, он не одержал сотую победу, но и турнирное положение остается выгодным. 1:1 — в последнем туре группового турнира сборной Германии достаточно не проиграть Камеруну, чтобы выйти в полуфинал Кубка Конфедераций. То же ждет и чилийцев: даже ничья с Австралией выведет их (впервые в истории!) в 1/2 «турнира чемпионов». Оба матча состоятся в воскресенье, в 18:00 по киевскому времени.
Германия - Чили - 1:1
Ларс Штиндль, 41 - Алексис Санчес, 6
«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Шкодран Мустафи, Ларс Штиндль, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Эмре Джан, Юлиан Дракслер
«Чили»: Джонни Эррера, Гонсало Хара, Жан Босежур, Маурисио Исла, Гари Медель (Пауло Диас, '71), Артуро Видаль, Марсело Диас, Педро-Пабло Эрнандес, Чарлес Арангис (Франциско Сильва, '90), Алексис Санчес, Эдуардо Варгас (Мартин Родригес, '82)
Ларс Штиндль, 20. Себастьян Руди, 60. - Алексис Санчес, 64. Жан Босежур, 79.
Удары (в створ): 7 (4) - 8 (4)
Угловые: 1 - 4
Офсайды: 1 - 1
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У чилийцев классная команда, но немцы, которые приехали на этот недотурнир вторым составом им не проиграли
Досить симпатична збірна в чілійців
У чилийцев классная команда, но немцы, которые приехали на этот недотурнир вторым составом им не проиграли
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