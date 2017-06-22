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Камерун - Австралия: ничья в матче аутсайдеров Кубка Конфедераций

Команды набрали первые очки на турнире

  • 22.06.2017 21:07
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footballaustralia.com.au. Камерун — Австралия
© footballaustralia.com.au. Камерун — Австралия

«Камерун» - «Австралия» - 1:1

Андре-Франк Замбо-Ангисса, 45 - Марк Миллиган, 59, с пенальти

«Камерун»: Фабрис Ондоа, Адольф Тейку, Коллинс Фай, Мишель Нгадё-Нгаджи, Эрнест Мабука, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Арно Джум, Себастьен Сиани, Венсан Абубакар, Бенжамен Муканджо (Карл Токо-Экамби, '76), Кристиан Бассогог

«Австралия»: Мэтью Райан, Алекс Герсбах, Бэйли Райт, Милош Дегенек, Трент Сэйнсбери, Аарон Муй, Робби Крузе (Джеймс Тройзи, '64), Томас Рогич (Джексон Ирвин, '79), Марк Миллиган, Мэтью Леки, Томи Юрич (Тим Кэхилл, '69)

 Себастьен Сиани, 88. Эрнест Мабука, 91. - Бэйли Райт, 81.

Источник — Sport.ua

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