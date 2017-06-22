Камерун - Австралия: ничья в матче аутсайдеров Кубка Конфедераций

стоимость которых достигает 90 тысяч долларов.------------------------------------------------Ест...

врядли челов у которых есть столько бабла на билет, можно назвать лохами)

та бухал он небольше чем все игроки динамо всех времен ну есть конечно исключения

Санчес хорош. настоящий лидер! ему бы команду хорошую, а не Арсенал - многого бы добился

динамо во вторую лигу к днепру уже тренера как раз взяли по уровню

вот в вашей ватной голове хоть что-то иногда появляется разумное или только руств смотрим?раньше ...

У своего рыжего спроси. Он не только шубами ЧЕРЕЗ МИХЕЛА рассчитывался. Таким макаром твоя штольн...