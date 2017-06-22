Александр Зубков подписал пятилетний контракт с Шахтером

Нападающий «Шахтера» Александр Зубков подписал новый пятилетний контракт с «горняками». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил агент Вадим Шаблий:

«ФК Шахтер (Донецк) и нападающий горняков Александр Зубков договорились о продлении контракта. Срок нового соглашения - 5 лет. 20-летний форвард одна из надежд чемпиона Украины. Футбольные специалисты отмечают большой талант Александра Зубкова. Конечно же, многое, если не все, зависит от молодого таланта горняков. Подписание контракта с клиентом компании ProStar говорит о том, что руководители донецкого Шахтера и тренерский штаб верят в Александра. Со своей стороны мы желаем Александру Зубкову доказать своей игрой, что он сможет стать игроком стартового состава оранжево-черных»