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Александр Зубков подписал пятилетний контракт с Шахтером

Нападающий «горняков» продолжит карьеру в донецком клубе

  • 22.06.2017 21:22
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© https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207512961501388&set=a.10203110387639793.1073741829.1809611954&type=3&theater

Нападающий «Шахтера» Александр Зубков подписал новый пятилетний контракт с «горняками». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил агент Вадим Шаблий:

«ФК Шахтер (Донецк) и нападающий горняков Александр Зубков договорились о продлении контракта. Срок нового соглашения - 5 лет. 20-летний форвард одна из надежд чемпиона Украины. Футбольные специалисты отмечают большой талант Александра Зубкова. Конечно же, многое, если не все, зависит от молодого таланта горняков. Подписание контракта с клиентом компании ProStar говорит о том, что руководители донецкого Шахтера и тренерский штаб верят в Александра. Со своей стороны мы желаем Александру Зубкову доказать своей игрой, что он сможет стать игроком стартового состава оранжево-черных»

Источник — Sport.ua

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