Динамо под началом Виталия Косовского выиграло чемпионат Украины

Сегодня Динамо U-14 стало чемпионом Украины среди юношей. Команда Виталия Косовского в финальном матче уступала львовскому «УФК-Карпаты», но нашла в себе силы отыграться — 3:1.

В регулярном чемпионате футболисты Динамо 2003 года рождения выиграли 16 матчей из 18-ти (при одной ничьей и одном поражении). В финальном турнире юные киевляне в группе обыграли Скалу (2:1), разделили очки с Металлургом (0:0) и победили Олимпийский колледж (2:1), а в полуфинале лишь в серии пенальти оставили за спиной Шахтер (2:2, пенальти — 4:2).

Матч за третье место выиграл Шахтер — у моршинской Скалы (3:2). Дальше места в финальной восьмерке распределились так: киевская Звезда — 5-е, запорожский Металлург — 6-е, одесская ДЮСШ-11 Черноморец — 7-е, столичный Олимпийский колледж имени И.Пиддубного — 8-е.

Лучшим игроком финального турнира был признан Антон Боль (Динамо). Лучшие по амплуа: вратарь — Артем Фастов (Динамо), защитник — Паоло Недес (Шахтер), полузащитник — Максим Хлань (УФК-Карпаты), нападающий — Александр Мищенко (Звезда).