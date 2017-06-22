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Сергей МАКАРОВ: «Днепр-1? Вопрос к аттестационному комитету»

Глава ПФЛ прокомментировал вступление «Днепр-1» во Вторую лигу

  • 22.06.2017 20:20
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Сергей МАКАРОВ: «Днепр-1? Вопрос к аттестационному комитету»

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал, как «Днепр-1», который не провел ни одного матча, принят во вторую лигу.

— Большинством клубов было принято такое решение. Федерация футбола допустила этот клуб к процедуре аттестации, а потом и выдала аттестат. После этого вопрос был вынесен на конференцию ПФЛ. Пришел народный депутат Юрий Береза и своим выступлением, видимо, убедил клубы.

Вопрос скорее к аттестационному комитету ФФУ? Если уж искать корни, то да. После того, как было принято решение выдать клубу аттестат, у нас осталось мало пространства для маневра.

Решение уже принято. Но с другой стороны, да — вопросы есть. Юрий Береза сказал, что мы за них краснеть не будем. Сегодня он был в ПФЛ вместе со своей командой — они серьезно с нами консультируются, изучают все нюансы. Они пытаются быстро подтянуть всю свою базу, чтобы соответствовать требованиям.

Мы видим желание клуба расти и совершенствоваться. Это самое главное. Но смогут ли они провести хотя бы один сезон без сбоев и срывов — непонятно. В нашей стране вообще что-то сложно прогнозировать.

Сейчас будет период заявки. Тогда мы все узнаем. Сегодня клуб дал нам юридические документы: устав и так далее. Понятно, что по этому клубу мы имеем меньше всего информации. Но ничего — будем знакомиться, — сказал Макаров.

Источник — Трибуна

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