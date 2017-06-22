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Бессмертный покинул Сумы и вошел в штаб ФК Полтава

«Горожане» также просматривают ряд новых игроков

  • 22.06.2017 20:14
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Бессмертный вошел в штаб главного тренера полтавчан Владимира Прокопиненко.

Помимо Бессмертного в Полтаву также вернулись вратарь Максим Кучинский (в прошлом сезоне играл за Черкасский Днепр) и полузащитник Артем Недоля (весной был в ПФК Сумы).

Кроме того, в сегодняшнем товарищеском матче с Ворсклой за ФК Полтава сыграли и другие воспитанники местного футбола — форвард Юрий Фоменко (Интер Баку), Антон Яременко (после Вереса и Мира пробовал трудоустроиться в Прибалтике, но был без клуба), полузащитник Александр Томенко (экс-Мир Горностаевка).

Напомним, 48-летний Анатолий Бессмертный работал в ФК Полтава с перерывами в 2010-16 годах, причем большую часть времени пребывал на посту главного тренера.

В Сумах Бессмертный работал с прошлого марта и смог в крайне непростой ситуации спасти команду от вылета во Вторую лигу.

Источник — Sportarena

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