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Рустам ХУДЖАМОВ: «Мариуполь? Постреливают, но не скажу, что страшно»

Голкипер «Мариуполя» - о продлении контракта и предстоящем сезоне

  • 22.06.2017 19:56
  • 451 просмотров
  • 3 комментария
Метки
dialog.ua
© dialog.ua

Голкипер ФК «Мариуполь» Рустам Худжамов по праву может считаться ветераном украинского футбола. В октябре стражу ворот исполнится 35 лет. Впрочем, для вратаря это - далеко не предел. Худжамов по-прежнему остается голкипером №1 в мариупольском клубе, который в минувшем сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в УПЛ.

О прошедшем сезоне-2016/17, ожиданиях от стартующего чемпионата УПЛ, нежелании «Динамо» и «Карпат» ехать в Мариуполь Худжамов рассказал в интервью.

- Не так давно «Мариуполь» вышел из летнего отпуска. Как вы его провели?
- Провел отпуск достаточно динамично. Вместе с женой и двумя старшими сыновьями ездили в аквапарк. Затем с супругой съездили в Одессу уже без детей, отметили День рождения жены. Вернулся домой – и сразу же приехал в расположение «Мариуполя». Вчера у нас была первая тренировка. Было непросто. За счет жары, за счет беговой работы, которую я очень не люблю.

- По итогам минувшего сезона «Мариуполь» вернулся в Премьер-лигу, став чемпионом Первой лиги. Что стало самым памятным в чемпионском сезоне? Возможно, были какие-то особые матчи или другие моменты, запомнившиеся лично вам.
- В принципе, особо выделяющихся матчей не было. Когда ты проводишь первую игру после сборов, еще ощущаешь что-то новое, непривычное. Но когда одна игра сменяет другую, то просто работаешь изо дня в день: тренировка, тренировка, игра – и так далее. А самым запоминающимся, пожалуй, стало то, что я наконец-то, накануне 35-летия, выиграл Первую лигу и получил звание Мастера спорта.

- На что «Мариуполь» может рассчитывать в высшем дивизионе в предстоящем сезоне? Нужно ли, на ваш взгляд, усиление состава?
- Несмотря на то, что многие говорят, мол, Премьер-лига уже не та, мы понимаем, что этот турнир на порядок выше Первой лиги. Соответственно, цена ошибки в каждом матче также возрастает в разы. По поводу усиления состава я бы не хотел ничего говорить, потому что это будет некорректно с моей стороны. Могу сказать, что мы постараемся выжать из себя максимум, а что получится в турнирной таблице – посмотрим. Я по жизни не люблю загадывать наперед. Если знаю, что могу что-то сделать и сделаю это, то так и говорю. Но футбол – вещь непредсказуемая, в нем все твои самоуверенные слова могут разбиться о какую-то случайность.

- Как вы можете прокомментировать нежелание «Динамо» и «Карпат» проводить матчи в Мариуполе? Согласно опросу одного из интернет-сайтов, подавляющее большинство команд УПЛ готово играть в Мариуполе. Как считаете, почему киевляне и львовяне заняли принципиальную позицию?
- Видимо, у «Динамо» и «Карпат» есть на это свои причины. Они говорят о том, что в Мариуполе небезопасно. Мы в прошлом сезоне играли в Первой лиге с «Динамо-2» на своем поле. Гостевой фан-сектор был забит ультрас и людьми, которые воюют в зоне АТО. Они поддерживали «Динамо-2» так, что у меня сложилось впечатление, будто мы играем на выезде. С учетом того, что в зоне АТО воюет много людей и из Киева, и с Западной Украины, то им было бы приятно оторваться от этой сложной ситуации и прийти поболеть на стадион. Как поступит в итоге менеджмент «Динамо» и «Карпат», я сказать не могу, это их проблемы. Но я нахожусь в Мариуполе и не могу сказать, что здесь очень страшно. Да, постреливают, но у нас великолепные защитники, великолепная армия, которая сможет нас защитить. Лично я горжусь тем, что я - украинец.

- Вы недавно продлили контракт с клубом на 2 года. Планируете завершить карьеру в «Мариуполе»?
- Повторюсь, я не берусь загадывать наперед. Посмотрим, сколько мне отмерила природа. Сколько мне даст Бог, столько и буду играть. Завершать карьеру после этих двух лет на данный момент я не планирую, но жизнь покажет. 

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 22.06.2017 20:01
    -1
    ну с града стреляли по Мариуполю...гибридные ихтамнеты.женщины и дети впереди а наши солдаты сзади...как х#ло приказало
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    Аликантер
      Аликантер, 22.06.2017 20:23
    0
    Отличное интервью. Человек любит страну и переносит все тяготы сегодняшней жизни без нытья. Пример другим
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    SidorZalcman
    online
      SidorZalcman, 22.06.2017 20:32
    0
    не уговаривая Динамо... не приедут
    но есть вариант
    играть в Краматорске...
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