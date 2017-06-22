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Диого Ринкон возвращается в Киев

Бывший игрок «Динамо» проведет мастер-класс для детей Киевской области

  • 22.06.2017 19:36
  • 3224 просмотров
  • 3 комментария
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С 25 по 28 июня в Ирпене пройдет фестиваль футбола – Irpin Football Fest. В небольшой городок, который расположился около Киева, пожалует команда бывших профессиональных футболистов из Бразилии во главе с экс-игроком киевского «Динамо» Диого Ринконом.

Бразильские кудесники мяча дадут ряд мастер-классов для детей 6-14 лет, а в последний день фестиваля проведут товарищеский матч с командой Ирпеня.

Напомним, что Диого Ринкон выступал за «Динамо» с 2002 по 2009 год. За этот период бразилец помог киевлянам трижды выиграть чемпионат Украины, завоевать четыре Кубка и два Суперкубка страны.

Источник — Footboom

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 22.06.2017 19:51
    +5
    хорош был игрок
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    Batistuta
      Batistuta, 22.06.2017 20:16
    +2
    по названию статьи подумал что уже зовут веника подписать, а так да хороший и мощный был игрок.
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    Aratt
      Aratt, 22.06.2017 20:27
    +1
    Мастер класс в чем? Помниться в бытность игроком ДК, кроме хорошей игры Ринкон часто поглядывал в сторону стакана. ))
    Хотя,ю - да, игрок был отменный.
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