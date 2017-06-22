Диого Ринкон возвращается в Киев

С 25 по 28 июня в Ирпене пройдет фестиваль футбола – Irpin Football Fest. В небольшой городок, который расположился около Киева, пожалует команда бывших профессиональных футболистов из Бразилии во главе с экс-игроком киевского «Динамо» Диого Ринконом.
Бразильские кудесники мяча дадут ряд мастер-классов для детей 6-14 лет, а в последний день фестиваля проведут товарищеский матч с командой Ирпеня.
Напомним, что Диого Ринкон выступал за «Динамо» с 2002 по 2009 год. За этот период бразилец помог киевлянам трижды выиграть чемпионат Украины, завоевать четыре Кубка и два Суперкубка страны.
Источник — Footboom
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Хотя,ю - да, игрок был отменный.
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