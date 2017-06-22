Олександрія пролонгувала контракти з сімома гравцями

Ряд гравців основного складу ФК «Олександрія» у яких закінчилися терміни контрактів, заключили з командою нові угоди.
А саме це такі футболісти, як: Артем Полярус, Василь Грицук, Андрій Гітченко, Андрій Запорожан, Сергій Старенький, Михайло Козак, Владислав Леванідов, Дмитро Рудик, Антон Шендрік.
Источник — ФК Александрия
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