Олександрія пролонгувала контракти з сімома гравцями

Мемфіс Леня не підпише - там нема за що своїх повернути. Мілуокі - теж ні, там молодий Мейкер і ...

Один из 2-3 нормальных игроков динамы, а оказался настолько глупым.

Отличное интервью. Человек любит страну и переносит все тяготы сегодняшней жизни без нытья. Приме...

не уговаривая Динамо... не приедутно есть вариант играть в Краматорске...

Мастер класс в чем? Помниться в бытность игроком ДК, кроме хорошей игры Ринкон часто поглядывал в...

по названию статьи подумал что уже зовут веника подписать, а так да хороший и мощный был игрок.