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Олександрія пролонгувала контракти з сімома гравцями

Ряд гравців ще сезон проведуть в складі «городян»

  • 22.06.2017 19:28
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Олександрія пролонгувала контракти з сімома гравцями

Ряд гравців основного складу ФК «Олександрія» у яких закінчилися терміни контрактів, заключили з командою нові угоди. 

А саме це такі футболісти, як: Артем Полярус, Василь Грицук, Андрій Гітченко, Андрій Запорожан, Сергій Старенький, Михайло Козак, Владислав Леванідов, Дмитро Рудик, Антон Шендрік.

Источник — ФК Александрия

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