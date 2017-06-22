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Зенит дает Роме 30 млн евро за Маноласа

Греческий защитник будет получать в Санкт-Петербурге 4 млн евро за сезон

  • 22.06.2017 19:11
  • 534 просмотров
  • 2 комментария
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Goal.com. Костас Манолас
© Goal.com. Костас Манолас
В Германии продолжаются переговоры между российским «Зенитом» и итальянской «Ромой». Предмет: трансфер греческого защитника Костаса Маноласа из Рима в Санкт-Петербург.
 
Предположительно, сумма сделки составит 30 млн евро, а самому футболисту будет предложен трехлетний контракт с зарплатой в 4 млн за сезон (по неофициальным данным, в «Роме» он получает 2,5 млн).
 
Кроме того, питерский клуб заинтересован в услугах 21-летнего форварда Кристиана Павона из «Боки Хуниорс». Он стал чемпионом страны с «Бокой», а в прошлом году сыграл в олимпийской сборной Аргентины на Играх в Рио-де-Жанейро.

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 22.06.2017 19:12
    0
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    airwolf77
      airwolf77, 22.06.2017 19:30
    0
    что-то и не воняет никто с лаптеногих....пачему гейропейца хатите.двуличные ублюдки?ходе скрепы?
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