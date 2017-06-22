Зенит дает Роме 30 млн евро за Маноласа

В Германии продолжаются переговоры между российским «Зенитом» и итальянской «Ромой». Предмет: трансфер греческого защитника Костаса Маноласа из Рима в Санкт-Петербург.
Предположительно, сумма сделки составит 30 млн евро, а самому футболисту будет предложен трехлетний контракт с зарплатой в 4 млн за сезон (по неофициальным данным, в «Роме» он получает 2,5 млн).
Кроме того, питерский клуб заинтересован в услугах 21-летнего форварда Кристиана Павона из «Боки Хуниорс». Он стал чемпионом страны с «Бокой», а в прошлом году сыграл в олимпийской сборной Аргентины на Играх в Рио-де-Жанейро.
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