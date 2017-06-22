Франк де Бур может возглавить Кристал Пэлас

Голландский тренер Франк де Бур ведет переговоры с английским «Кристал Пэлас». Предыдущий наставник команды Сэм Эллардайс сумел оставить «Орлов» в Премьер-лиге, но подал в отставку. С тех пор боссы клуба находятся в поиске нового главного тренера.

Де Бур, выигравший с «Аяксом» 4 чемпионства за 6 лет, перешел в «Интер», откуда был уволен в ноябре прошлого года, поруководив миланской командой лишь 85 дней. С тех пор голландский специалист был без работы.

Сообщается, что Франк де Бур впечатлил боссов «Кристал Пэлас» не только своим видением футбола, но и глубокими знаниями о клубе, поэтому вероятность успешного окончания переговоров довольно высока.