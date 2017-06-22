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Балотелли останется в Ницце еще на два сезона

Итальянец согласен на уменьшение зарплаты ради возвращения в сборную

  • 22.06.2017 18:35
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Reuters. Марио Балотелли
© Reuters. Марио Балотелли
Сегодня французская «Ницца» представила троих новичков. Это Пьер Ле-Мелу, Жан-Виктор Макенго и Эдриен Тамезе, перешедшие из «Дижона», «Кана» и «Валансьена» соответственно. 
 
Однако главным вопросом к президенту клуба Жану-Пьеру Риверу был вопрос о будущем Марио Балотелли. Ривер подтвердил, что форвард останется в команде: «Он готов изменить финансовые условия, чтобы продлить контракт». 
 
Отмечается, что итальянец согласен подписать новый двухлетний контракт с зарплатой в 450 тыс. евро за год. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает 30-го июня. 
 
Напомним, «Ницца» в минувшем сезоне финишировала третьей в Лиге 1 и завоевала право участвовать в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Марио провел за команду 28 поединков во всех турнирах и наколотил 17 мячей. Поэтому он небезосновательно надеется, что выступление в «Ницце» поможет вернуться ему в сборную Италии, куда его не вызывали с ноября 2014-го.

Источник — L`Equipe

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