Балотелли останется в Ницце еще на два сезона

Сегодня французская «Ницца» представила троих новичков. Это Пьер Ле-Мелу, Жан-Виктор Макенго и Эдриен Тамезе, перешедшие из «Дижона», «Кана» и «Валансьена» соответственно.

Однако главным вопросом к президенту клуба Жану-Пьеру Риверу был вопрос о будущем Марио Балотелли. Ривер подтвердил, что форвард останется в команде: «Он готов изменить финансовые условия, чтобы продлить контракт».

Отмечается, что итальянец согласен подписать новый двухлетний контракт с зарплатой в 450 тыс. евро за год. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает 30-го июня.

Напомним, «Ницца» в минувшем сезоне финишировала третьей в Лиге 1 и завоевала право участвовать в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Марио провел за команду 28 поединков во всех турнирах и наколотил 17 мячей. Поэтому он небезосновательно надеется, что выступление в «Ницце» поможет вернуться ему в сборную Италии, куда его не вызывали с ноября 2014-го.