Игорь КОЧЕТОВ: «Стюардов научат бороться с ультрас»

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов прокомментировал драку во время финала аматорского ЧУ и рассказал, что будет сделано, чтобы такое не повторилось.
«В июле начнутся обучение и аттестация офицеров безопасности, делегатов матчей. Будут учения и со стюардами, и с правоохранительными органами, — сказал Кочетов. — По поводу того, что случилось во время финала аматорского ЧУ, идет расследование. Одна из версий — заранее запланированная провокация. Но даже такое надо минимизировать. Вернут ли полицию на стадионы? Она и так фактически там, ее нет лишь в чашах арен. Да, в этот раз полиция не помогла... Организаторы, похоже, не были готовы к такому повороту».
Источник — Вести
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что сделает даже несколько стюартов против своры волчар?
только спецназ в амуниции и со спецсредствами!
а лучше их всех идентифицировать и по базе данных просто не пускать тому же спецназу на арены!
см опыт Англии https://www.sports.ru/football/144858404.html
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