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Игорь КОЧЕТОВ: «Стюардов научат бороться с ультрас»

Вице-президент ФФУ рассказал, как занимаются вопросом безопасности на стадионах

  • 22.06.2017 17:33
  • 258 просмотров
  • 2 комментария
Метки
shahta.org. Игорь Кочетов
© shahta.org. Игорь Кочетов
Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов прокомментировал драку во время финала аматорского ЧУ и рассказал, что будет сделано, чтобы такое не повторилось.
 
«В июле начнутся обучение и аттестация офицеров безопасности, делегатов матчей. Будут учения и со стюардами, и с правоохранительными органами, — сказал Кочетов. — По поводу того, что случилось во время финала аматорского ЧУ, идет расследование. Одна из версий — заранее запланированная провокация. Но даже такое надо минимизировать. Вернут ли полицию на стадионы? Она и так фактически там, ее нет лишь в чашах арен. Да, в этот раз полиция не помогла... Организаторы, похоже, не были готовы к такому повороту».

Источник — Вести

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Комментарии
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 22.06.2017 18:54
    0
    Стюардам что,карате или айкидо будут преподавать?
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    SidorZalcman
    online
      SidorZalcman, 22.06.2017 19:10
    0
    вы видели тех ультрас МКГ??? молодые, рослые, откормленные, не страдающие от бессоницы и тд...типичная подготовленная физически титушня, которая раньше дрессировала себя для махачей
    что сделает даже несколько стюартов против своры волчар?
    только спецназ в амуниции и со спецсредствами!
    а лучше их всех идентифицировать и по базе данных просто не пускать тому же спецназу на арены!
    см опыт Англии https://www.sports.ru/football/144858404.html
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