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Салах проходит медосмотр в Ливерпуле

Хавбек «Ромы» близок к подписанию контракта с мерсисайдцами

  • 22.06.2017 16:47
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ФК Рома. Мохамед Салах
© ФК Рома. Мохамед Салах

Полузащитник итальянской «Ромы» Мохамед Салах прибыл в расположение «Ливерпуля». Сегодня египтянин должен пройти медицинское обследование в новом клубе. Сумма сделки между клубами составит около 38,5 млн евро — это станет рекордным трансфером для мерсисайдского клуба.
 

 

Источник — Sky Sports

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