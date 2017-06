Салах проходит медосмотр в Ливерпуле

Полузащитник итальянской «Ромы» Мохамед Салах прибыл в расположение «Ливерпуля». Сегодня египтянин должен пройти медицинское обследование в новом клубе. Сумма сделки между клубами составит около 38,5 млн евро — это станет рекордным трансфером для мерсисайдского клуба.



BREAKING: @OfficialASRoma forward @22mosalah having medical ahead of proposed £34m move to @LFC. #SSNHQ pic.twitter.com/nuIYyP5iuB