Рамос пытался уклониться от уплаты налогов, но в итоге заплатил больше

Игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос пытался уклониться от уплаты налогов в свое время. Он создал три компании на Виргинских островах. Тем не менее, футболист не только не сумел скрыть ни одного евро, но ошибочно переплатил по своим налоговым декларациям за 2011 и 2012 гг.

В итоге Рамос потерял примерно 7,3 млн евро — ведь вряд ли он обратится в суд, чтобы вернуть выплаченные государству деньги.