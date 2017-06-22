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Рамос пытался уклониться от уплаты налогов, но в итоге заплатил больше

Капитан «Реала» чист перед налоговиками

  • 22.06.2017 16:39
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elmundotoday.com. Серхио Рамос
© elmundotoday.com. Серхио Рамос
Игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос пытался уклониться от уплаты налогов в свое время. Он создал три компании на Виргинских островах. Тем не менее, футболист не только не сумел скрыть ни одного евро, но ошибочно переплатил по своим налоговым декларациям за 2011 и 2012 гг. 
 
В итоге Рамос потерял примерно 7,3 млн евро — ведь вряд ли он обратится в суд, чтобы вернуть выплаченные государству деньги.

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