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Вида отказал Бешикташу и подпишет новый контракт с Динамо

Защитник «бело-синих», скорее всего, останется в киевском клубе

  • 22.06.2017 16:12
  • 1662 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида
Переговоры турецкого «Бешикташа» с «Динамо» по поводу трансфера Домагоя Виды зашли в тупик. Трансфер сорвался из-за того, что представители хорватского футболиста дали понять турецкой стороне, что Домагой не настроен покидать Киев.
 
Кроме этого, Вида вскоре подпишет с «Динамо» новый контракт на 3 года. Теперь «Бешикташ» якобы сконцентрировался на покупке защитника «Барселоны» Томаса Вермалена.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Вида согласовал условия контракта с «Бешикташем».

Источник — Fotospor

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 22.06.2017 16:14
    +3
    первая хорошая новость для Динамо за последних месяцев девять
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 22.06.2017 16:20
    +2
    просто супер, наверное первая хорошая новость, связанная с ДК , этим летом
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 22.06.2017 16:24
    +1
    Вы че белены обьелись какая хорошая новость, если он останется в клубе и не будет прогрессировать, то будет как Ярмола, и Хачериди, загнивать дальше в ДК
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    filipini10
    online
      filipini10, 22.06.2017 17:31
    0
    Утки бывают разные, но это позитивная утка!)))
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    Den163
    online
      Den163, 22.06.2017 17:32
    0
    Конечно, в бешике бабло надо зарабатывать, а в Динамо можно просто получать.
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