Вида отказал Бешикташу и подпишет новый контракт с Динамо

Переговоры турецкого «Бешикташа» с «Динамо» по поводу трансфера Домагоя Виды зашли в тупик. Трансфер сорвался из-за того, что представители хорватского футболиста дали понять турецкой стороне, что Домагой не настроен покидать Киев.
Кроме этого, Вида вскоре подпишет с «Динамо» новый контракт на 3 года. Теперь «Бешикташ» якобы сконцентрировался на покупке защитника «Барселоны» Томаса Вермалена.
Напомним, ранее сообщалось, что Вида согласовал условия контракта с «Бешикташем».
Источник — Fotospor
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.