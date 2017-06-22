Вида отказал Бешикташу и подпишет новый контракт с Динамо

Переговоры турецкого «Бешикташа» с «Динамо» по поводу трансфера Домагоя Виды зашли в тупик. Трансфер сорвался из-за того, что представители хорватского футболиста дали понять турецкой стороне, что Домагой не настроен покидать Киев.

Кроме этого, Вида вскоре подпишет с «Динамо» новый контракт на 3 года. Теперь «Бешикташ» якобы сконцентрировался на покупке защитника «Барселоны» Томаса Вермалена.