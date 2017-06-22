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ДОННАРУММА: «Никогда не говорил, что хочу покинуть Милан»

Голкипер «россонери» не понимает, почему болельщики клуба его ненавидят

  • 22.06.2017 15:59
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acmilanfan.ru, Джанлуиджи Доннарумма
© acmilanfan.ru, Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, который решил не продлевать контракт с итальянским клубом, не понимает, почему болельщики клуба его ненавидят.

«Я ничего не сделал. Никогда не говорил, что хочу покинуть «Милан». Почему они меня убивают?»

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма и Мбаппе могут перейти в Реал

Источник — La repubblica

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