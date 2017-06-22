Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Руслан Гилазев стал спортивным директором Черноморца

Бывший игрок вернулся в одесский клуб

  • 22.06.2017 15:47
  • 147 просмотров
  • 0 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua. Руслан Гилазев (справа)
© chernomorets.odessa.ua. Руслан Гилазев (справа)

«Черноморец» объявил о назначении Руслана Гилазева на должность спортивного директора клуба.

40-летний Гилазев выступал за одесситов в начале 2000-х и работал тренером дубля моряков.

«Задача любого спортивного директора заключается в том, чтобы наладить четкое взаимодействие между всеми спортивными составляющими структуры клуба. Все тренеры и игроки должны работать как единый механизм.

Быть одной большой семьей, где каждый помогает каждому. Начиная от самых младших возрастов, которые занимаются в нашей СДЮШОР в «Отраде», от ребят из академических групп, команды U-19 и молодежки, заканчивая первым составом, выступающим в премьер-лиге», – сказал Гилазев. 

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.