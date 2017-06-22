Руслан Гилазев стал спортивным директором Черноморца

«Черноморец» объявил о назначении Руслана Гилазева на должность спортивного директора клуба.
40-летний Гилазев выступал за одесситов в начале 2000-х и работал тренером дубля моряков.
«Задача любого спортивного директора заключается в том, чтобы наладить четкое взаимодействие между всеми спортивными составляющими структуры клуба. Все тренеры и игроки должны работать как единый механизм.
Быть одной большой семьей, где каждый помогает каждому. Начиная от самых младших возрастов, которые занимаются в нашей СДЮШОР в «Отраде», от ребят из академических групп, команды U-19 и молодежки, заканчивая первым составом, выступающим в премьер-лиге», – сказал Гилазев.
Источник — ФК Черноморец
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