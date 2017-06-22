Игор ТУДОР: «Беланда игрок высокого уровня»

Главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор прокомментировал в эфире НТВ Spor предстоящий переход в команду полузащитника «Динамо» Юнеса Беланды.
— Беланда игрок высокого уровня, с хорошим менталитетом. Он очень трудолюбивый футболист. Думаю, он будет для нас важным игроком и сможет действовать вместе со Снайдером. Хорошие игроки могут играть вместе, тактическое решение найти несложно, — сказал хорват.
Напомним, ранее сообщалось, что Юнес Беланда переходит в «Галатасарай» за 8 миллионов евро.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.