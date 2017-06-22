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Игор ТУДОР: «Беланда игрок высокого уровня»

Главный тренер «Галатасарая» прокомментировал в эфире НТВ Spor предстоящий переход игрока «Динамо»

  • 22.06.2017 15:44
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ФК Галатасарай. Игор Тудор
© ФК Галатасарай. Игор Тудор

Главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор прокомментировал в эфире НТВ Spor предстоящий переход в команду полузащитника «Динамо» Юнеса Беланды.

— Беланда игрок высокого уровня, с хорошим менталитетом. Он очень трудолюбивый футболист. Думаю, он будет для нас важным игроком и сможет действовать вместе со Снайдером. Хорошие игроки могут играть вместе, тактическое решение найти несложно, — сказал хорват.

Напомним, ранее сообщалось, что Юнес Беланда переходит в «Галатасарай» за 8 миллионов евро.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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