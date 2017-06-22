Игор ТУДОР: «Беланда игрок высокого уровня»

позорней было в этом году от Олимпика на юбилей попасть,вот это позор .А Днепр,был очень не п...

то что никто из игроков бывших даже не попытался , в условном Нафтовике.Ведь большинство игроков ...

Я за последних 10-ть лет три позорных поражения Шахтёра от Динамо не отыскал, а констатировал! А...

но тренеров не воспитывают,не выращивают и не ставят за заслуги,как в твоем клубе.Что тут не поня...

И потом мне нравится аргумент про Януковича,мол,-из-за этого Шахта 5 чемпов взяла.Но почему Динам...

та боже мужик ты меня не понимаешь, я не говорю что вам надо брать себе такого тренера....

Это странно,для динамовских болельщиков.Для проффи,это нормально.Продолжайте убивать клуб физрука...