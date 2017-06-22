Худоб’як продовжив контракт з Карпатами

Легендарний для львівської команди півзахисник Ігор Худоб’як продовжив контракт із клубом ще на один рік. Зайвий раз говорити про важливість особи капітана «левів» безглуздо – неймовірні проходи, красиві передачі та не менш яскраві голи. Вболівальники вже давно полюбили Ігоря за самовідданість на полі та справжній левовий характер.

У львівській команді Худоб’як із 2005-го року, не рахуючи короткотривалу оренду у російський «Ростов». За цей час у «Карпатах» Ігор зіграв понад 300-та матчів та забив більше 40-ка голів. Нещодавно Ігор отримав чергове визнання від львівських фанів, які обрали капітана кращим гравцем «зелено-білих» за підсумками сезону 2016/2017.

«Я радий, що виступаю за таку команду, як львівські «Карпати». Не менш щасливий від того, що і надалі залишусь у рідному клубі. «Карпати» вже давно стали для мене значно більшим, ніж просто роботою, це моя сім’я. Перед новим сезоном потрібно добре попрацювати, всі хлопці повністю сконцентровані на підготовці. Сподіваюсь, що зі стартом чемпіонату будемо тільки радувати своїх вболівальників та боротимемося за єврокубки» – розповів капітан «левів».

«Ігор є ключовим гравцем для «Карпат». Не буду приховувати, що першочерговим завданням для нас стало те, аби підписати нову угоду з Худоб’яком про подальшу співпрацю. Я дуже радий, що Ігор прийняв позитивне рішення і залишиться в команді. Для сучасних «Карпат» Ігор стане ключовою ланкою, що об’єднає місцевих гравців та легіонерів, досвідчених виконавців та молодих талантів. Ігор – душа і серце львівської команди, ми покладаємо на нього величезні надії» – прокоментував продовження угоди виконавчий директор «Карпат» Даріо Друді.