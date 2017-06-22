Юрий ВЕРНИДУБ: «Кадровые изменения есть и их очень много»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о проходящей подготовке команды к сезону:

- У нас все хорошо. Проводим непростые тренировки. Провели тестирование на скорость, а затем проверили ребят на выносливость. Вечером проведем обычную тренировку с мячами.

Кадровые изменения есть и их очень много. О многих из них вы уже знаете. Семь человек нас покинуло. Возьмем ребят из «Днепра», плюс два бразильца. Кабаева подписали ранее. Плюс группа футболистов еще на просмотре. Если они проявят себя, то останутся.

- Говорит ли все это о том, что в контрольном матче против «Никополя» будут задействованы новички?

- Утром 25-го июня хорошо поработают те ребята, которых мы уже знаем. Получат необходимую нагрузку. А те, кто сейчас на просмотре и кто недавно пришел – сыграют с «Никополем».