Шахтер тренируется с Петряком, но без Тайсона

22 июня завершился отпуск у футболистов, учaствовавших в матчах сборной Украины.

До полного состава «Шахтеру» теперь не хватает лишь Тайсона. Полузащитник национальной команды Бразилии присоединится к «горнякам» в ближайшие дни. Также отметим, что сегодня с «горняками» занимался Иван Петряк, игравший в прошлом сезоне на правах аренды за луганскую «Зарю», и полузащитник молодежки «оранжево-черных» Александр Пихаленок.

Тренировка носила втягивающий характер: разминка, квадраты, работа с мячом и двусторонка на половине поля. На вечер у чемпионов Украины назначена еще одна сессия.

– Отпуск был замечательный, – говорит полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко. – Отдохнул неделю в Турции с друзьями, а потом поехал домой в Херсон. Там, кстати, провел мастер-класс для юных футболистов. Было интересно. В общем, набрался положительных эмоций и готов к началу нового сезона. Наши цели неизменны: мы должны завоевать чемпионство, Кубок Украины и как можно лучше проявить себя в Лиге чемпионов.

– Тренировки проходят отлично, – делится впечатлениями полузащитник молодежного состава «горняков» Александр Пихаленок. – В первой команде совсем другие требования: нужно быстрее думать, работать с мячом и принимать решения. Сейчас много времени уделяем тактике. Старшие ребята очень помогают, поддерживают и подсказывают, как нужно действовать в том или ином моменте.