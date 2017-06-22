Заря просмотрит еще одного бразильца

Луганский клуб продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда находится на сборе в Запорожье, после которого луганчане отправятся в Словению.
Тренируются вместе с командой новоприбывшие бразильские футболисты - Каик и Эрикс, а также на просмотре находится еще один бразилец.
Напомним, что ранее «Заря» подписала контракты с днепрянами: Луниным, Сватком, Чеберко и Кочергиным.
Источник — ФК Заря
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