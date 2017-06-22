Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заря просмотрит еще одного бразильца

Команда Юрия Вернидуба может подписать еще одного бразильского легионера

  • 22.06.2017 14:28
  • 72 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Луганский клуб продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда находится на сборе в Запорожье, после которого луганчане отправятся в Словению.
 
Тренируются вместе с командой новоприбывшие бразильские футболисты - Каик и Эрикс, а также на просмотре находится еще один бразилец.
 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.