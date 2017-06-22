Заря просмотрит еще одного бразильца

Луганский клуб продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда находится на сборе в Запорожье, после которого луганчане отправятся в Словению.

Тренируются вместе с командой новоприбывшие бразильские футболисты - Каик и Эрикс, а также на просмотре находится еще один бразилец.