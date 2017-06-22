Валерій ФЕДОРЧУК: «Бажаю успіхів Динамо і футболістам»

Півзахисник Валерій Федорчук, шо залишив київське «Динамо», попрощався з клубом та вболівальниками.

«Дорогі вболівальники та друзі ! Для мене завершився ще один етап моєї футбольної кар'єри. Я хочу подякувати клубу та всьому прекрасному колективу ФК Динамо за спільні досягнення та чудовий час, проведений в команді!!! Я бажаю успіхів Динамо і футболістам, які за цей час стали для мене справжніми друзями. Вперед до нових перемог!!!», – написав Федорчук в Instagram.