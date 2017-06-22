Шандор ВАРГА: «Город, куда едет Ребров, круче Монако»

Агент Шандор Варга рассказал о новом месте работы украинского тренера Сергея Реброва, который возглавил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Я не хотел бы комментировать подробности назначения Реброва, поскольку последние «штрихи» этого соглашения еще в процессе доработки. Но в основном мы договорились, и та информация, которую клуб разместил на своем веб-сайте – это уже официально. Команда выходит из отпуска и приступает к работе в начале июля, тогда же состоится и представление Сергея в качестве нового наставника. Что касается его тренерского штаба, то в арабском футболе принято так: назначается главный тренер, а выбор помощников – это уже его пожелания. Ассистенты, методисты, врачи – все назначаются с его подачи.

Как отнесется семья Реброва к переезду в мусульманскую страну? Я просто рассказал им свою историю, поскольку Сергей очень хорошо знает мою жену и моих детей. Так вот, мы в свое время прожили в том городе, куда они едут, 10 лет. А затем оттуда перебрались в Монако. И когда мы переехали, мои дочери, которым тогда было лет 15-16, на меня очень сильно обиделись: «Папа, куда ты нас увез из Джидды? Зачем нам этот Монако?» (смеется). Вот вам ответ на вопрос, куда едет Ребров. Конечно, о вкусах не спорят, но моей семье там очень нравилось», – рассказал Варга.