Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шандор ВАРГА: «Город, куда едет Ребров, круче Монако»

Известный агент прокомментировал назначение украинца главным тренером «Аль-Ахли»

  • 22.06.2017 14:12
  • 640 просмотров
  • 1 комментария
Метки
gorodamira.info. Город Джидда
© gorodamira.info. Город Джидда

Агент Шандор Варга рассказал о новом месте работы украинского тренера Сергея Реброва, который возглавил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Я не хотел бы комментировать подробности назначения Реброва, поскольку последние «штрихи» этого соглашения еще в процессе доработки. Но в основном мы договорились, и та информация, которую клуб разместил на своем веб-сайте – это уже официально. Команда выходит из отпуска и приступает к работе в начале июля, тогда же состоится и представление Сергея в качестве нового наставника. Что касается его тренерского штаба, то в арабском футболе принято так: назначается главный тренер, а выбор помощников – это уже его пожелания. Ассистенты, методисты, врачи – все назначаются с его подачи.

Как отнесется семья Реброва к переезду в мусульманскую страну? Я просто рассказал им свою историю, поскольку Сергей очень хорошо знает мою жену и моих детей. Так вот, мы в свое время прожили в том городе, куда они едут, 10 лет. А затем оттуда перебрались в Монако. И когда мы переехали, мои дочери, которым тогда было лет 15-16, на меня очень сильно обиделись: «Папа, куда ты нас увез из Джидды? Зачем нам этот Монако?» (смеется). Вот вам ответ на вопрос, куда едет Ребров.  Конечно, о вкусах не спорят, но моей семье там очень нравилось», – рассказал Варга.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    garik83
    online
      garik83, 22.06.2017 14:36
    +1
    Вот пижоны)))
    Эту башню что на фотке даже строить еще не начали))) а картинку уже прилепили!!! Sport.ua в своем репертуаре
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.