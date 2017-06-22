Доннарумма и Мбаппе могут перейти в Реал

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска наставника команды Зинедина Зидана, чтобы обсудить с коучем потенциальные трансферы нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Футболисты и мадридский клуб уже заключили устную договоренность относительно трансферов.
Мбаппе может обойтись «Реалу» в 130 миллионов евро. При этом этот игрок уже выразил желание перейти именно в состав «сливочных». В то же время, испанский гранд не рассматривает приобретение Джанлуиджи Доннаруммы перед стартом следующего сезона. Напомним, что контракт вратаря с «Миланом» заканчивается летом 2018-го года. «Реал» надеется, что Доннарумма сдержит устную договоренность и перейдет в состав мадридского клуба в статусе свободного агента.
Напомним, что Доннарумма может продлить контракт с «Миланом».
Источник — Marca
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