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Доннарумма и Мбаппе могут перейти в Реал

Следующим клубом в карьере перспективных футболистов может оказаться «Реал»

  • 22.06.2017 15:20
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Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе
© Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска наставника команды Зинедина Зидана, чтобы обсудить с коучем потенциальные трансферы нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Футболисты и мадридский клуб уже заключили устную договоренность относительно трансферов.
 
Мбаппе может обойтись «Реалу» в 130 миллионов евро. При этом этот игрок уже выразил желание перейти именно в состав «сливочных». В то же время, испанский гранд не рассматривает приобретение Джанлуиджи Доннаруммы перед стартом следующего сезона. Напомним, что контракт вратаря с «Миланом» заканчивается летом 2018-го года. «Реал» надеется, что Доннарумма сдержит устную договоренность и перейдет в состав мадридского клуба в статусе свободного агента.
 

Источник — Marca

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