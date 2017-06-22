Трабзонспор интересуется Рыбалкой

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка входит в сферу интересов «Трабзонспора». Руководство турецкого клуба изучает возможность приобретения украинского полузащитника.
В то же время данный трансфер под большим сомнением из-за финансовых запросов руководства «бело-синих».
В прошлом сезоне Сергей Рыбалка провел за «Динамо» 34 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Источник — Fanatik
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