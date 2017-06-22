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Трабзонспор интересуется Рыбалкой

Руководство турецкого клуба изучает возможность приобретения полузащитника киевского «Динамо»

  • 22.06.2017 14:11
  • 289 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка входит в сферу интересов «Трабзонспора». Руководство турецкого клуба изучает возможность приобретения украинского полузащитника.
 
В то же время данный трансфер под большим сомнением из-за финансовых запросов руководства «бело-синих».
 
В прошлом сезоне Сергей Рыбалка провел за «Динамо» 34 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 22.06.2017 14:25
    0
    Не только рыбалкой, но и охотой, собиранием ягод.
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