Динамовцы тренируются без легионеров и сборников

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону.

Ее первый этап, который продлится до 26 июня, проходит в Киеве. До отлета на австрийский сбор, который традиционно для летнего периода подготовки будет проходить в Тироле, команда будет заниматься в режиме двухразовых занятий (исключение было сделано только для двух первых после отпуска дней, когда «бело-синие» проводили по одной тренировке) на загородной клубной базе в Конча-Заспе, где созданы все условия для тренировок и полноценного восстановления.

Пока динамовцы работают не в полном составе – без легионеров и сборников (исключение составляют лишь Пантич и Сидорчук, которые вместе с партнерами уже занимаются на базе), которые присоединятся к команде или непосредственно перед вылетом в Австрию, или уже на месте дислокации «бело-синих »на тренировочном сборе.

Подготовительного периода все ожидают с нетерпением, ведь он станет первым под руководством Александра Хацкевича и его тренерского штаба. Пока на данном этапе главный тренер не нагружает своих подопечных – основная работа начнется уже после прилета в Австрию, когда команда соберется в полном составе.

За две недели пребывания в Тироле, с 26 июня по 10 июля, «Динамо» проведет шесть контрольных матчей. А первый официальный поединок с Александром Хацкевичем на тренерском мостике «бело-синие» проведут 15 июля – именно на этот день запланирован матч за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера», который состоится в Одессе.