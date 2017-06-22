Оскар дисквалифицирован на 8 матчей за разжигание массовой драки

Бывший нападающий «Челси» Оскар дисквалифицирован на 8 матчей и не сможет участвовать в Китайской Суперлиге до 13 августа за разжигание массовой драки в матче чемпионата Китая.
Бразилец пнул мяч яростно и целенаправленно против двух игроков команды соперника - «Гуанчжоу Фули», в результате чего спровоцировал драку между футболистами обеих команд.Оскар теперь не сможет участвовать в китайской Суперлиге до 13 августа, а также получит дополнительный штраф в размере 5000 долларов от руководящего органа китайского футбола.
«Безнравственный фол Оскара, который вызвал массовую драку на поле, оказал огромное негативное влияние на профессиональные футбольные лиги Китая», - говорится в заявлении Китайской футбольной ассоциации.
Источник — Goal.com
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