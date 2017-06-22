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Фернанду САНТУШ: В последние минуты позволили России воспрянуть духом

Главный тренер сборной Португалии поделился впечатлениями о матче с россиянами (1:0)

  • 22.06.2017 13:31
  • 212 просмотров
  • 3 комментария
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twitter.com/fifaworldcup_ru. Фернанду Сантуш
© twitter.com/fifaworldcup_ru. Фернанду Сантуш

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Россией (1:0) на Кубке Конфедераций.

«Доволен, что удалось добиться победы. В целом, мы провели хорошую игру. Мы сильно выглядели в первом тайме, когда, что называется, вложились в игру. Здорово смотрелись и в обороне, и в атаке, контролировали мяч, за исключением десяти последних минут, когда мы немного расслабились и позволили россиянам воспрянуть духом. В перерыве мы поговорили с футболистами, внесли некоторые коррективы, и хорошо начали второй тайм. По ходу игры россияне выпустили на поле двух высоких футболистов, что создало нам проблемы. Сборная России стала оказывать давление на нас в центре поля. В то же время, у меня было не так много вариантов, чтобы освежить игру моей команды в середине. Сказалось и то, что Рафаэл Геррейру получил травму, и мы лишились одной из замен. Тем не менее, наши футболисты умеют терпеть и жертвовать собой, когда это необходимо», – считает Сантуш.

Источник — РФС

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Комментарии
    urus2017
    online
      urus2017, 22.06.2017 14:24
    0
    Какие 10 минут, практически весь второй там Россия на равных играла. На мой взгляд Черчесов сделал ошибку, что не заменил Самедова на Миранчука, в начале второго тайма. Я с 60 минуты, как мантру повторял выпускай Миранчука, но мой посыл на Черчесова не подействовал. С Миранчуком большой шанс был, что Россия до давила бы Португалию.
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    urus2017
    online
      urus2017, 22.06.2017 14:32
    -1
    Мне кажется стратегия на игру, схема игры Ростова, которая в принципе хорошо себя показала в этом году и в ЛЧ и в ЛЕ против европейских клубов. Где Самедову отводилась роль Калачева, навесы в штрафную зону, чем Самедов и занимался весь первый тайм . Но беда в том, что Самедов ни Калачёв , а Смолов не игрок Ростова и по такой схеме он не играл, как и сборная России этотне Ростов.
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    space1961
    space1961, 22.06.2017 14:32
    0
    urus2017, 22.06.2017 14:24
    Какие 10 минут, практически весь второй там Россия на равных играла. На мой взгляд Черчесов сделал ошибку, что не заменил Самедова на Миранчука, в начале второго тайма. Я с 60 минуты, как мантру повторял выпускай Миранчука, но мой посыл на Черчесова не подействовал. С Миранчуком большой шанс был, что Россия до давила бы Португалию.
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    лаптеногое бери выше,какие 10 минут,всю игру португезы отбивались и только на восьмой минуте,немного передохнули!))))а так соссийцы давили-давили,что даже и в ворота не попали не разу,а так если бы попали тогда бы и победили))))))
    вот такие ворота плохие)))они наверное на месте не стояли ,уворачивались)))))
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