Фернанду САНТУШ: В последние минуты позволили России воспрянуть духом

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Россией (1:0) на Кубке Конфедераций.
«Доволен, что удалось добиться победы. В целом, мы провели хорошую игру. Мы сильно выглядели в первом тайме, когда, что называется, вложились в игру. Здорово смотрелись и в обороне, и в атаке, контролировали мяч, за исключением десяти последних минут, когда мы немного расслабились и позволили россиянам воспрянуть духом. В перерыве мы поговорили с футболистами, внесли некоторые коррективы, и хорошо начали второй тайм. По ходу игры россияне выпустили на поле двух высоких футболистов, что создало нам проблемы. Сборная России стала оказывать давление на нас в центре поля. В то же время, у меня было не так много вариантов, чтобы освежить игру моей команды в середине. Сказалось и то, что Рафаэл Геррейру получил травму, и мы лишились одной из замен. Тем не менее, наши футболисты умеют терпеть и жертвовать собой, когда это необходимо», – считает Сантуш.
Источник — РФС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
лаптеногое бери выше,какие 10 минут,всю игру португезы отбивались и только на восьмой минуте,немного передохнули!))))а так соссийцы давили-давили,что даже и в ворота не попали не разу,а так если бы попали тогда бы и победили))))))
вот такие ворота плохие)))они наверное на месте не стояли ,уворачивались)))))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.