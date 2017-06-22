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Барселона не будет продавать Андре Гомеша и Ивана Ракитича

Хавбеки, скорее всего, останутся в каталонском клубе после летнего трансферного окна

  • 22.06.2017 13:23
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ФК Барселона. Андре Гомеш
© ФК Барселона. Андре Гомеш
«Барселона» отклонила предложения от трех топ-клубов о переходе Андре Гомеша. За 23-летнего португальца каталонцам предлагали 35 млн евро, а это именно та сумма, за которую «блаугранас» приобрели игрока у «Валенсии» летом 2016 года.
 
Во время встречи с агентом Андре Гомеша Жорже Мендешем спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес сообщил, что португалец не продается. Напомним, что футболист провалил свой первый сезон в «Барсе» и даже подвергался освистыванием со стороны фанатов.
 
Многие клубы были заинтересованы в приобретении Ракитича, в том числе и туринский «Ювентус», однако новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде собирается делать ставку на хорвата, несмотря на возможный трансфер Верратти.

Источник — Mundo Deportivo

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