Барселона не будет продавать Андре Гомеша и Ивана Ракитича

«Барселона» отклонила предложения от трех топ-клубов о переходе Андре Гомеша. За 23-летнего португальца каталонцам предлагали 35 млн евро, а это именно та сумма, за которую «блаугранас» приобрели игрока у «Валенсии» летом 2016 года.

Во время встречи с агентом Андре Гомеша Жорже Мендешем спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес сообщил, что португалец не продается. Напомним, что футболист провалил свой первый сезон в «Барсе» и даже подвергался освистыванием со стороны фанатов.

Многие клубы были заинтересованы в приобретении Ракитича, в том числе и туринский «Ювентус», однако новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде собирается делать ставку на хорвата, несмотря на возможный трансфер Верратти.